 Футбол 1 - Боруссия Д - Манчестер Сити: смотреть онлайн матч 14.04.2021 | Футбол | Champion.com.ua
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Боруссія Д - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Сьогодні 12:57 168 0
Боруссія Д - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Дортмундська Боруссія у матчі відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів прийматиме Манчестер Сіті нашого Олександра Зінченка. Гра відбудеться в середу, 14 квітня, о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Боруссія Д - Манчестер Сіті дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Містяни вирвали перемогу в Джмелів у першому поєдинку, завдяки голу Фодена - 2:1. Переможець цієї пари в півфіналі зіграє з переможцем протистояння ПСЖ - Баварія.

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