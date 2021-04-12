Боруссія Д - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Дортмундська Боруссія у матчі відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів прийматиме Манчестер Сіті нашого Олександра Зінченка. Гра відбудеться в середу, 14 квітня, о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Боруссія Д - Манчестер Сіті дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Містяни вирвали перемогу в Джмелів у першому поєдинку, завдяки голу Фодена - 2:1. Переможець цієї пари в півфіналі зіграє з переможцем протистояння ПСЖ - Баварія.