Алієв: Я піднімав руку на дружину? А навіщо було мене дряпати?

36-річний ексгравець київського Динамо і збірної України Олександр Алієв піднімав руку на свою колишню дружину.

Про це заявив сам Алієв.

"Навіщо ви знову лізете в моє особисте життя? Я про нього не говорю. Якщо мені люди задають питання, я завжди на них відповім, не буду лукавити. А ви знову задаєте мені одні й ті самі питання про моє особисте життя.

Я поясню, чому я піднімав руку на свою дружину. Я ніколи не починав якусь сварку сам. Я не приховую, що я десь гуляв, відпочивав, приїжджав вночі додому. Я розумів цей скандал. Можна поскандалити, посваритися. Але навіщо було брати і дряпати мене? Ось для чого піднімати руку?