Алієв: Я піднімав руку на дружину? А навіщо було мене дряпати?

Джерело - Чемпіон.
36-річний ексгравець київського Динамо і збірної України Олександр Алієв піднімав руку на свою колишню дружину.
Про це заявив сам Алієв.
"Навіщо ви знову лізете в моє особисте життя? Я про нього не говорю. Якщо мені люди задають питання, я завжди на них відповім, не буду лукавити. А ви знову задаєте мені одні й ті самі питання про моє особисте життя.
Я поясню, чому я піднімав руку на свою дружину. Я ніколи не починав якусь сварку сам. Я не приховую, що я десь гуляв, відпочивав, приїжджав вночі додому. Я розумів цей скандал. Можна поскандалити, посваритися. Але навіщо було брати і дряпати мене? Ось для чого піднімати руку?
Я розумію її як жінку. Але навіщо було лізти руками і дряпати мене? Чому я це робив? Тому що мені завтра їхати на базу, переодягатися. Я в колективі, де пацани. Вони дивляться, бачать і задають питання. Навіщо мені це треба?
Мені соромно? Я ніколи першим не підніму руку. Я попереджав, говорив. Але все одно все тривало. Через це я так робив. Це мене не прикрашає. Вважаю, що в тій ситуації був 50 на 50", - розповів Алієв.