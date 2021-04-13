Джерело - Чемпіон.

Ексфутболіст збірної України Олександр Алієв забагато матюкається на своєму бо вважає себе мужиком.

Про заявив сам колишній футболіст на своєму YouTube- каналі Кент.

"Я такий, який є. Матом лаюсь? Так. Лаятись на камеру - це дещо неправильно. У мене своя дитяча школа, діти на мене дивляться, я страюсь стримуватись. Але я буду завжди лаятись, я - мужик, а не тьолка", - слушно зауважив Алієв.

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