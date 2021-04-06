Барселона сподівається на повернення Неймара

Клуб чекає, що бразильський форвард ПСЖ стане вільним агентом

Каталонська Барселона не виключає можливості повернення на Камп Ноу 29-річного бразильського форварда ПСЖ Неймара.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

У Барселони не вистачить коштів на викуп контракту бразильця, тому блаугранас уважно стежать за переговорами між гравцем і ПСЖ щодо продовження контракту. Якщо вони не увінчаються успіхом, Неймар стане вільним агентом літом 2022 року.

Неймар виступав за Барселону з літа 2013 по літо 2017 року, після чого перейшов у ПСЖ за рекордну суму у розмірі €222 мільйонів. У поточному сезоні нападник провів за паризьку команду 20 матчів у всіх турнірах, де забив 13 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

Орієнтовна вартість Неймара становить €128 мільйонів.

В активі футболіста 103 матчі у складі збірної Бразилії, де він забив 64 м'ячі.

Раніше, Неймар запросив Мессі до ПСЖ.