Неймар запросив Мессі у ПСЖ

Джерело - football24.ua.
Форвард ПСЖ Неймар зателефонував Ліонелю Мессі і в черговий раз переконував нападника Барселони приєднатись до паризького клубу влітку.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
33-річний аргентинець вислухав аргументи про переваги життя у столиці Франції та свої перспективи у таборі ПСЖ, але поки однозначної відповіді не дав Неймару.
Нагадаємо, чинний контракт Ліонеля з каталонцями розрахований до липня 2021-го.
Неймар та Мессі разом виступали у Барселоні у 2013-2017 роках, після чого бразилець перебрався до табору ПСЖ за рекордні 222 млн євро.