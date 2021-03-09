Неймар запросив Мессі у ПСЖ

Неймар хоче зіграти з Мессі у ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар зателефонував Ліонелю Мессі і в черговий раз переконував нападника Барселони приєднатись до паризького клубу влітку.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

33-річний аргентинець вислухав аргументи про переваги життя у столиці Франції та свої перспективи у таборі ПСЖ, але поки однозначної відповіді не дав Неймару.

Нагадаємо, чинний контракт Ліонеля з каталонцями розрахований до липня 2021-го.

Неймар та Мессі разом виступали у Барселоні у 2013-2017 роках, після чого бразилець перебрався до табору ПСЖ за рекордні 222 млн євро.

Раніше, Манчестер Сіті скоригував пропозицію для Мессі.