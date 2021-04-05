Кейн вийшов на 8-е місце серед найкращих бомбардирів АПЛ

Тільки Агуеро забив більше серед чинних гравців

Джерело - офіційний сайт АПЛ.

Нападник лондонського Тоттенгема Гаррі Кейн оформив дубль в матчі АПЛ з Ньюкаслом (2:2)

Це 161-й і 162-й голи англійця в Прем'єр-лізі. За цим показником він тепер ділить 8-е місце в історії АПЛ з Джермейном Дефо.

З чинних гравців більше Кейна в АПЛ забив тільки форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро - 181 м'яч.

Топ кращих бомбардирів АПЛ:

1. Алан Ширер - 260 голів;

2. Уейн Руні - 208;

3. Енді Коул - 187;

4. Серхіо Агуеро - 181;

5. Френк Лемпард - 177;

6. Тьєррі Анрі - 175;

7. Роббі Фаулер - 163;

8-9. Харрі Кейн - 162;

8-9. Джермейн Дефо - 162.

Нагадаємо, Агуеро покине Манчестер Сіті по завершенню сезону.