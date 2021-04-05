Кейн вийшов на 8-е місце серед найкращих бомбардирів АПЛ

Джерело - офіційний сайт АПЛ.
Нападник лондонського Тоттенгема Гаррі Кейн оформив дубль в матчі АПЛ з Ньюкаслом (2:2)
Це 161-й і 162-й голи англійця в Прем'єр-лізі. За цим показником він тепер ділить 8-е місце в історії АПЛ з Джермейном Дефо.
З чинних гравців більше Кейна в АПЛ забив тільки форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро - 181 м'яч.
Топ кращих бомбардирів АПЛ:
1. Алан Ширер - 260 голів;
2. Уейн Руні - 208;
3. Енді Коул - 187;
4. Серхіо Агуеро - 181;
5. Френк Лемпард - 177;
6. Тьєррі Анрі - 175;
7. Роббі Фаулер - 163;
8-9. Харрі Кейн - 162;
8-9. Джермейн Дефо - 162.
Нагадаємо, Агуеро покине Манчестер Сіті по завершенню сезону.