Агуеро покине Манчестер Сіті по завершенню сезону

Аргентинець провів у клубі 10 років

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро оголосив, що покине клуб в кінці цього сезону.

Відповідний доппис з'явився у нього в Твіттері.

Форвард виступив зі спеціальною заявою, в якій повідомив, що його контракт з "містянми" не буде продовжений. Манчестер Сіті підтвердив цю інформацію.

"Коли цикл добігає кінця, то з'являється багато різних відчуттів. У мене залишиться відчуття задоволення і гордості після цілих 10 сезонів в Манчестер Сіті. За цей час я зміг стати найкращим бомбардиром клубу в історії і відчути непорушний зв'язок з усіма, хто любить Ман Сіті. Ці люди - назавжди в моєму серці", - заявив Агуеро.

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"Що стосується мене, то я буду працювати на межі до кінця сезону, віддавати всі свої сили, щоб виграти ще більше титулів і принести радість фанатам".

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