Дешам: Вперше бачили таку гру збірної України

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам розчарований домашньої нічиєї зі збірною України (1:1) у першому матчі відбору на ЧС-2022.

Про це заявив сам фахівець.

"Звісно, я не задоволений результатом поєдинку. У першій половині гри ми мали перевагу й багато і гостро атакували. Але суперник дуже добре захищався. Ми передивилися близько 20-ти матчів збірної України, але вперше побачили її в такій манері гри. Я не критикую тактику Шевченка. Він зробив свій вибір і здобув позитивний для його команди результат.

Так, я знаю, що моя команда зараз не в найкращих кондиціях. Тут ціла низка причин. Але я не виправдовуюся. Завжди важко боротися із суперником, який настільки щільно захищається. Сьогодні ми отримали лише бал. Але вже в неділю в Казахстані все буде іншим: гра, погода, суперник...", - зазначив Дешам.