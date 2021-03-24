Збірна України виборола нічию у матчі з Францією

Джерело - Чемпіон.
Збірна України в рамках першого туру відбіркового етапу на ЧС-2022 зіграла внічию з Францією.
Рахунок у матчі відкрив Антуан Грізманн, який з правий кута штрафного закрутив м'яч у дальню дев'ятку воріт Бущана.
Збірна України змогла зрівняти рахунок на початку другої половини гри - після пострілу Сидорчука м'яч рикошетом від Кімпембе влетів у ворота французів.
Чемпіонат світу-2022
Кваліфікація, Група D
24 березня
Франція - Україна 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 19 Грізманн, 1:1 - 57 Кімпембе