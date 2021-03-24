Збірна України виборола нічию у матчі з Францією

Збірна України здобула перші очки у кваліфікації на чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в рамках першого туру відбіркового етапу на ЧС-2022 зіграла внічию з Францією.

Рахунок у матчі відкрив Антуан Грізманн, який з правий кута штрафного закрутив м'яч у дальню дев'ятку воріт Бущана.

Збірна України змогла зрівняти рахунок на початку другої половини гри - після пострілу Сидорчука м'яч рикошетом від Кімпембе влетів у ворота французів.

Чемпіонат світу-2022

Кваліфікація, Група D

24 березня

Франція - Україна 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Грізманн, 1:1 - 57 Кімпембе