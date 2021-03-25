Визначено найкращого гравця збірної України у матчі з Францією

Матвієнко показав переконливу гру в обороні

Джерело - Чемпіон.

У складі збірної України у матчі з національною командою Франції (1:1) найкращим був Микола Матвієнко.

Про це повідомляє WhoScored.

Український захисник й отримав за свою гру 7,7 бала. На рахунку українця: один удар, три відбору, три перехоплення, шість виносів м'яча і чотири заблоковані удари.

Також високі оцінки отримали Віталій Миколенко - 6,9, Руслан Малиновський і Сергій Сидорчук, у яких 6.8 бала.

Найкращим гравцем зустрічі стала нападник збірної Франції Антуан Грізманн - 8.0. Футболіст відзначився голом, а також створив кілька небезпечних моментів біля воріт української команди.