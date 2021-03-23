Шевченко: У мене є інформація щодо Степаненка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко два тижні тому спілкування з півзахисником Тарасом Степаненком.

Про це заявив сам фахівець.

"Я спілкувався з Тарасом буквально 2 тижні тому і з лікарем Шахтаря. Знаю, що йому робили певні процедури. Його стан стабільний. Я теж трошки здивувався цій інформації.

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Думаю, Тарас в майбутньому... Якщо його коліно добре відреагує на навантаження, він буде грати вже з командою. Думаю, найкраще на це питання відповість Тарас або лікар.

У мене інформація є про те, що у нього все добре", - сказав Шевченко.