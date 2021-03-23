Франція - Україна онлайн-трансляція матчу. LIVE

Джерело - Чемпiон.

Національна збірна України з футболу в середу, 24 березня, проведе перший матч кваліфікації чемпіонату світу-2022, в якому "синьо-жовті" на арені Стад-де-Франс зійдуться з чинним чемпіоном світу збірною Франції.

Початок заплановано на 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція матчу буде доступною в цій новині незадовго до початку поєдинку.

Суперники зустрічалися 10 разів. Французи мають в своєму активі 6 перемог, 4 рази команди грали внічию, а єдину перемогу збірна України здобула у стиковому матчі за вихід на чемпіонат світу 2014 (2:0).

В іншому поєдинку групи D в Гельсінкі збірна Фінляндії прийматиме команду Боснії та Герцеговини.