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Кополовець: У Минаї очікують більшого від Мілевського

Сьогодні 10:16 541 0
Михайло Кополовець прокоментував гру Артема Мілевського
Кополовець: У Минаї очікують більшого від Мілевського
#Минай, #Мілевський

Джерело - footballhub.com.ua.

У Минаї сподіваються, що нападник Артем Мілевський покаже себе у кінцівці чемпіонату.

Про це розповів спортивний директор закарпатського клубу Михайло Кополовець.

"Зрозуміло, що керівництво чекає від нього більшого. Хочеться, щоб десь потягнув за собою команду, відзначився голом. Однозначно, що ми чекаємо від нього більшого. Але у нас є ще дев’ять ігор, і я думаю, що Артем ще себе покаже. Це і йому треба, і команді.

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Зараз не найкращі результати, і ми чекаємо, що кожен футболіст буде додавати. Чекаємо, що хлопці будуть битися і за себе, і за клуб. Ще є трохи часу, і ми сподіваємося, що щось зміниться", - розповів Кополовець.

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