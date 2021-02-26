Срна: Хотіли зіграти з Динамо у Лізі Європи

Директор Шахтаря по футболу Даріо Срна відреагував на підсумки жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це розповів сам функціонер.

"Чи хотів я отримати іншу команду, наприклад, Динамо? Так. Коли доходиш до пізніх етапів єврокубків, то, звичайно, хочеш уникнути зустрічей з топовими суперниками, але рано чи пізно ти їх все одно отримаєш. Тому я сподівався, що зіграємо з Динамо, Гранадою, Мольде або Янг ​​Бойз.

Важливо: Динамо та Шахтар отримали суперників в 1/8 фіналу Ліги Європи

Але в результаті ми отримали дуже сильну Рому, де працює наш колишній тренер. До слова, ми з Паулу Фонсекою вже обмінялися повідомленнями, домовилися побачитися і разом випити кави. Рома - хороший суперник, який входить в четвірку кращих клубів Італії. Нас чекає дуже важкий поєдинок", - розповів Срна.