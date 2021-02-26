 Срна: Хотіли зіграти з Динамо у Лізі Європи | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо та Шахтар отримали суперників в 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 14:17 6510
Десна розгромила Інгулець в УПЛ
Сьогодні 20:54 174
Яремчук продовжив контракт з Гентом
Сьогодні 18:39 1187
Жеребкування 1/8 Ліги Європи: Як це було
Сьогодні 14:20 8833
Кат Ломаченка робить революцію в боксі
Сьогодні 12:40 4752 1
Лунін хоче залишити Реал
Сьогодні 10:54 2804
Захисник Динамо потрапив до збірної тижня Ліги Європи
Сьогодні 10:39 1581
Визначено найкращого гравця Динамо у матчі з Брюгге
Сьогодні 08:54 2456
Україна впритул підібралася до Шотландії у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 08:24 4756 2
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 08:08 1649
Блоги
Дикість дня. У Білорусі ганебно обирали президента Олімпійського комітету
Дикість дня. У Білорусі ганебно обирали президента Олімпійського комітету Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:03 1049
Фото дня. Футболіст Арсенала дотепно звернувся до фанатів
Фото дня. Футболіст Арсенала дотепно звернувся до фанатів Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:51 556
Шикарна комбінація та гол Буяльського, який вивів Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи
Шикарна комбінація та гол Буяльського, який вивів Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:34 1176
Зіркова українська спортсменка показала, як треба займатися спортом щодня
Зіркова українська спортсменка показала, як треба займатися спортом щодня Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:29 782
Російське видання жорстко потролило вітчизняні клуби за ганебний виступ у єврокубках
Російське видання жорстко потролило вітчизняні клуби за ганебний виступ у єврокубках Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:01 1440
Українська біатлоністка запустила власний мерч
Українська біатлоністка запустила власний мерч Valeriy Ruchka
24.02.2021 15:07 4029 1
Український чемпіон жорстко впав на тренуванні
Український чемпіон жорстко впав на тренуванні Valeriy Ruchka
24.02.2021 13:59 1564
Ти можеш виграти всі кубки, але запам'ятають тебе за шкарпетками: ексдружина Тимощука дотепно потролила колишнього чоловіка
Ти можеш виграти всі кубки, але запам'ятають тебе за шкарпетками: ексдружина Тимощука дотепно потролила колишнього чоловіка Андрій Твердохліб
24.02.2021 13:55 3751
Герой дня. В Іспанії тренер врятував життя футболісту під час матчу
Герой дня. В Іспанії тренер врятував життя футболісту під час матчу Valeriy Ruchka
24.02.2021 13:08 1369
Український боксер менше ніж за хвилину знищив суперника на турнірі у Болгарії
Український боксер менше ніж за хвилину знищив суперника на турнірі у Болгарії Valeriy Ruchka
24.02.2021 10:19 7861
Відео дня: Гравець збірної України забив шикарний данк у грі Євробаскету
Відео дня: Гравець збірної України забив шикарний данк у грі Євробаскету Андрій Твердохліб
23.02.2021 18:51 932
Російський хокеїст: У Росії беззаконня. Я проти Путіна
Російський хокеїст: У Росії беззаконня. Я проти Путіна Андрій Твердохліб
23.02.2021 18:41 6884
Кенти знову разом! Мілевський та Алієв відпочивають під російську попсу
Кенти знову разом! Мілевський та Алієв відпочивають під російську попсу Андрій Твердохліб
23.02.2021 18:31 9197 2
Світоліна в Києві провела відверту фотосесію
Світоліна в Києві провела відверту фотосесію Андрій Твердохліб
23.02.2021 18:01 3171
У нападника збірної України народилася донька
У нападника збірної України народилася донька Андрій Твердохліб
23.02.2021 12:12 1190
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:16 Футбол Срна: Хотіли зіграти з Динамо у Лізі Європи 140
20:54 Футбол Десна розгромила Інгулець в УПЛ 174
20:41 Баскетбол Черкаські Мавпи обіграли Прометей, Тернопіль розібрався із Миколаєвом у Суперлізі 244
20:30 Футбол Став відомий час початку матчів Динамо та Шахтаря у Лізі Європи 740
20:15 Бокс Кікбоксер Журавльов: Я з автоматом відстоював Крим 768
19:58 Футбол Палкін вказав на реакцію Ахметова після жеребкування Ліги Європи 1539
19:47 Біатлон Етап Кубка IBU перенесли з Італії до Австрії 360
19:33 Стрільба Мільчев виграв етап Кубка світу 592
19:17 Волейбол Прометей та Хімік зіграють у фінальному матчі Кубку України 333
18:55 Баскетбол Визначено міста проведення вирішальних раундів Кубку України 498
18:39 Футбол Яремчук продовжив контракт з Гентом 1187
18:24 Футбол Гуцуляк та Білошевський вийдуть у стартовому складі Десни на матч з Інгульцем 535
18:11 Пряма трансляція Десна - Інгулець: онлайн-трансляція матчу 16 туру УПЛ. LIVE 1372
18:10 Футбол Названо найкращого гравця тижня в Лізі Європи 807
17:55 Футбол Ібрагімович: Роналдо і є футбол, всі хотіли грати як він 1481
17:40 Футбол Денисов: Ярославський не має права займатися футболом до 2023 року 1290
17:24 Гандбол Помер 32-річний голкіпер збірної Португалії з гандболу 1221
17:11 Біатлон Блашко: Були думки про завершення кар'єри 732
16:55 Бокс Митрофанов увійшов до ТОП-15 рейтингу WBO 889
16:41 Баскетбол Київ-Баскет продовжив угоду з Тібодо 698
16:24 Біатлон Бех: Після завершення кар'єри, швидше за все, буду жити в Росії 2778
16:10 Навколо спорту Лучшие кроссовки для большого тенниса: Asics — выбор №1 232
16:10 Футбол Левандовський став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів 649
16:03 Блог Дикість дня. У Білорусі ганебно обирали президента Олімпійського комітету 1051
15:55 Футбол Рома - Мілан: Де дивитися матч Серії А 855

Срна: Хотіли зіграти з Динамо у Лізі Європи

Сьогодні 21:16 140 0
Даріо Срна прокоментував результати жеребкування
Срна: Хотіли зіграти з Динамо у Лізі Європи
#Шахтар, #Срна, #Ліга Європи

Джерело - shakhtar.com.

Директор Шахтаря по футболу Даріо Срна відреагував на підсумки жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це розповів сам функціонер.

"Чи хотів я отримати іншу команду, наприклад, Динамо? Так. Коли доходиш до пізніх етапів єврокубків, то, звичайно, хочеш уникнути зустрічей з топовими суперниками, але рано чи пізно ти їх все одно отримаєш. Тому я сподівався, що зіграємо з Динамо, Гранадою, Мольде або Янг ​​Бойз.

Важливо: Динамо та Шахтар отримали суперників в 1/8 фіналу Ліги Європи

Але в результаті ми отримали дуже сильну Рому, де працює наш колишній тренер. До слова, ми з Паулу Фонсекою вже обмінялися повідомленнями, домовилися побачитися і разом випити кави. Рома - хороший суперник, який входить в четвірку кращих клубів Італії. Нас чекає дуже важкий поєдинок", - розповів Срна.

Раніше, Палкін вказав на реакцію Ахметова після жеребкування Ліги Європи.

Коментарі ()