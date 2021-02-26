Динамо та Шахтар отримали суперників в 1/8 фіналу Ліги Європи

Жеребкування відбулося штаб-квартирі УЄФА у Ньоні (Швейцарія)

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи, до якого раніше вийшли дві українські команди.

Нагадаємо, що в 1/16 фіналу турніру Динамо вибило Брюгге, а Шахтар - Маккабі.

За результатами жеребкування Динамо зіграє з командою Вільярреал, а Шахтар - з Ромою. Динамо перший матч проведе у Києві, гірники спершу зіграють на виїзді.

Всі пари 1/8 фіналу Ліги Європи:

Славія - Рейнджерс

Манчестер Юнайтед - Мілан

Динамо Загреб - Тоттенгем

Олімпіакос - Арсенал

Рома - Шахтар

Динамо Київ - Вільярреал

Аякс - Янг Бойз

Гранада - Мольде