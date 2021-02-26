Динамо та Шахтар отримали суперників в 1/8 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи, до якого раніше вийшли дві українські команди.
Нагадаємо, що в 1/16 фіналу турніру Динамо вибило Брюгге, а Шахтар - Маккабі.
За результатами жеребкування Динамо зіграє з командою Вільярреал, а Шахтар - з Ромою. Динамо перший матч проведе у Києві, гірники спершу зіграють на виїзді.
Всі пари 1/8 фіналу Ліги Європи:
Славія - Рейнджерс
Манчестер Юнайтед - Мілан
Динамо Загреб - Тоттенгем
Олімпіакос - Арсенал
Рома - Шахтар
Динамо Київ - Вільярреал
Аякс - Янг Бойз
Гранада - Мольде