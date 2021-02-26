Палкін вказав на реакцію Ахметова після жеребкування Ліги Європи

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін оцінив результати жеребкування 1/8 Ліги Європи.

Про це розповів сам функціонер.

"Жеребкування дуже цікаве. Бачите, яка тенденція. Ми грали з Маккабі, де головний тренер – наш колишній співробітник. Зараз граємо з Ромою, де теж наш колишній співробітник – Фонсека. Якщо така тенденція збережеться, для нас буде добре. Думаю, у нашої команди буде додаткова мотивація на ці матчі.

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Мені здається, коли граємо з сильнішими суперниками, ми більше сконцентровані, мотивовані і показуємо відповідний результат. Буде складно, цікаво, інтригуюче. Особливо в Києві, тому що будемо грати з уболівальниками. Думаю, дуже багато глядачів прийде подивитися на цей матч. Тут буде і інтрига, і багато боротьби, і спорту.

Так, я вже говорив з Рінатом Ахметовим. Обмінялися думками. Реакція одна: це дуже цікаві матчі, буде велика інтрига. Мені здається, все буде залученим у футбол, всі стежитимуть за цим протистоянням. Робити більш детальний аналіз, напевно, потрібно вже пізніше. Тим більше у футболі це невдячна справа, тому що все змінюється за секунду. Можу сказати, що протистояння буде дуже і дуже цікавим", – сказав Палкін.