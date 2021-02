Жеребкування 1/8 Ліги Європи: Як це було

На цьому наша трансляція завершується. Українські команди отримали досить сильних суперників. Перші поєдинки 1/8 фіналу будуть зіграні 11 березня, матчі-відповіді - 18 березня.

Динамо проведе перший матч вдома, а донецький Шахтар на виїзді.

Гранада - Мольде

Славія - Рейнджерс

Нас очікує дуже цікаве протистояння вже на такій ранній стадії.

Манчестер Юнайтед - Мілан!

Динамо Загреб - Тоттенгем

Олімпіакос - Арсенал

"Гірникам" також не особливо пощастило з жеребкуванням.

Рома - Шахтар Донецьк!

Досить сильний суперник випадає київському клубу.

Динамо Київ - Вільярреал!

Аякс - Янг Бойз

Жеребкування розпочалося!

Нагадаємо, що жеребкування буде сліпим, посіву не буде, клуби з однієї країни можуть зустрітися один з одним.

Допоможе провести жеребкування колишній гравець Базеля та збірної Швейцарії Хакан Якін.

Зараз нам демонструють найкращі моменти учасників 1/8 фіналу!

Церемонія жеребкування розпочинається!

