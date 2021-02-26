Жеребкування 1/8 Ліги Європи: Як це було

Джерело - Чемпіон.

На цьому наша трансляція завершується. Українські команди отримали досить сильних суперників. Перші поєдинки 1/8 фіналу будуть зіграні 11 березня, матчі-відповіді - 18 березня.

Динамо проведе перший матч вдома, а донецький Шахтар на виїзді.

Гранада - Мольде

Славія - Рейнджерс

Нас очікує дуже цікаве протистояння вже на такій ранній стадії.

Манчестер Юнайтед - Мілан!

Динамо Загреб - Тоттенгем

Олімпіакос - Арсенал

"Гірникам" також не особливо пощастило з жеребкуванням.

Рома - Шахтар Донецьк!

Досить сильний суперник випадає київському клубу.

Динамо Київ - Вільярреал!

Аякс - Янг Бойз

Жеребкування розпочалося!

Нагадаємо, що жеребкування буде сліпим, посіву не буде, клуби з однієї країни можуть зустрітися один з одним.

Допоможе провести жеребкування колишній гравець Базеля та збірної Швейцарії Хакан Якін.

Зараз нам демонструють найкращі моменти учасників 1/8 фіналу!

Церемонія жеребкування розпочинається!

Here we go! 🤩



📺 Watch the round of 16 draw 👇#UELdraw — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 26, 2021

Нагадаємо, Україна впритул підібралася до Шотландії у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Динамо перемогло Брюгге і вийшло далі.

Шахтар переграв Маккабі та пробився до наступної стадії.

У п'ятницю, 26 лютого, у Ньйоні відбудеться жеребкування 1/8 плей-оф Ліги Європи УЄФА.

Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн жеребкування починаючи з 14:00.

Жеребкування буде сліпим, посіву не буде, клуби з однієї країни можуть зустрітися один з одним.

Таким чином, українські команди вже в 1/8 фіналу можуть зіграти між собою. Крім того, суперниками Шахтаря і Динамо може стати будь-яка з 14 команд.

Арсенал (ENG)

Аякс (NED)

Вільяреал (ESP)

Гранада (ESP)

Мольде (NOR)

Рейнджерс (SCO)

Тоттенгем (ENG)

Манчестер Юнайтед (ENG)

Мілан (ITA)

Славія Прага (CZE)

Рома (ITA)

Динамо Загреб (CRO)

Янг Бойз (SUI)

Олімпіакос (GRE)

Ну і нагадаємо, що перші поєдинки 1/8 фіналу будуть зіграні 11 березня, матчі-відповіді - 18 березня.