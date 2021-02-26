Жеребкування 1/8 Ліги Європи: Як це було

Джерело - Чемпіон.
На цьому наша трансляція завершується. Українські команди отримали досить сильних суперників. Перші поєдинки 1/8 фіналу будуть зіграні 11 березня, матчі-відповіді - 18 березня.
🔥 Round of 16 draw! 🔥— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 26, 2021
Best game? 🤩#UELdraw pic.twitter.com/LlPsMyZjgo
Динамо проведе перший матч вдома, а донецький Шахтар на виїзді.
Гранада - Мольде
Славія - Рейнджерс
Нас очікує дуже цікаве протистояння вже на такій ранній стадії.
Манчестер Юнайтед - Мілан!
Динамо Загреб - Тоттенгем
Олімпіакос - Арсенал
"Гірникам" також не особливо пощастило з жеребкуванням.
Рома - Шахтар Донецьк!
Досить сильний суперник випадає київському клубу.
Динамо Київ - Вільярреал!
Аякс - Янг Бойз
Жеребкування розпочалося!
Нагадаємо, що жеребкування буде сліпим, посіву не буде, клуби з однієї країни можуть зустрітися один з одним.
Допоможе провести жеребкування колишній гравець Базеля та збірної Швейцарії Хакан Якін.
Зараз нам демонструють найкращі моменти учасників 1/8 фіналу!
Церемонія жеребкування розпочинається!
Here we go! 🤩— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 26, 2021
📺 Watch the round of 16 draw 👇#UELdraw
Нагадаємо, Україна впритул підібралася до Шотландії у таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Динамо перемогло Брюгге і вийшло далі.
Шахтар переграв Маккабі та пробився до наступної стадії.
У п'ятницю, 26 лютого, у Ньйоні відбудеться жеребкування 1/8 плей-оф Ліги Європи УЄФА.
Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн жеребкування починаючи з 14:00.
Жеребкування буде сліпим, посіву не буде, клуби з однієї країни можуть зустрітися один з одним.
Таким чином, українські команди вже в 1/8 фіналу можуть зіграти між собою. Крім того, суперниками Шахтаря і Динамо може стати будь-яка з 14 команд.
Ну і нагадаємо, що перші поєдинки 1/8 фіналу будуть зіграні 11 березня, матчі-відповіді - 18 березня.