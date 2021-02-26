Україна впритул підібралася до Шотландії у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Між Україною та Шотландією тільки 0,025 бала

Джерело - Чемпіон.

Матчі-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи для України були позитивними - Шахтар та Динамо здобули мінімальні перемоги, таким чином, принісши в скарбничку асоціації цілих 0,8 бала.

Завдяки цьому Україна виявилася на мінімальній відстані до Шотландії, єдиний представник якої також здобув перемогу. Тепер між Україною та Шотландією тільки 0,025 бала.

Варто також відзначити, що Туреччина, Данія і Кіпр, що йдуть слідом за Україною, втратили всі свої команди і не зможуть посунути нашу асоціацію з 12-го рядка.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 26 лютого 2021 року: