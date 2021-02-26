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Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи

Сьогодні 08:08 534 0
Жеребкування раунду відбудеться 26 лютого в штаб-квартирі УЄФА
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи
#Динамо, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У четвер 25 лютого відбулися матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких в наступний раунд турніру пробилися 16 команд.

Зіграють в 1/8 фіналу і два українські представники - донецький Шахтар і київське Динамо.

Жеребкування раунду відбудеться 26 лютого в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні і розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Жеребкування буде сліпим, посіву не буде, клуби з однієї країни можуть зустрітися один з одним.

Таким чином, українські команди вже в 1/8 фіналу можуть зіграти між собою. Крім того, суперниками Шахтаря і Динамо може стати будь-яка з 14 команд.

Арсенал (ENG)

Аякс (NED)

Вільяреал (ESP)

Гранада (ESP)

Мольде (NOR)

Рейнджерс (SCO)

Тоттенгем (ENG)

Манчестер Юнайтед (ENG)

Мілан (ITA)

Славія Прага (CZE)

Рома (ITA)

Динамо Загреб (CRO)

Янг Бойз (SUI)

Олімпіакос (GRE)

Ну і нагадаємо, що перші поєдинки 1/8 фіналу будуть зіграні 11 березня, матчі-відповіді - 18 березня.

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