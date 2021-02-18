 Ліга Європи. Маккабі Тель-Авів - Шахтар Донецьк 0:2. Як це було | Футбол | Champion.com.ua
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Ліга Європи. Маккабі Тель-Авів - Шахтар Донецьк 0:2. Як це було

Вчора 23:50 6260 0
Ліга Європи. Маккабі Тель-Авів - Шахтар Донецьк 0:2. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершується! Шахтар здобуває комфортну перевагу у Тель-Авіві.

90' ГООООООЛ! Шахтар подвоює перевагу! Фернандо втік у контратаку, віддав під удар Тете, той обробив м'яч і поклав у дальній кут воріт!

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Фернандо виходив один на один, але Тененбаум виграв цю дуель.

89' Подвійна заміна в Шахтаря! Замість Алана Патріка на полі з'явився Маркос Антоніо, а Фернандо змінив Жуніора Мораеса.

88' З кутового пішла подача у штрафний майданчик Шахтаря, хороший удар головою наніс Ернандесу, але Трубін зреагував на цей удар і врятував свою команду.

86' Перец зривав контратаку Шахтаря, суддя вирішив продемонструвати йому жовту картку.

84' Заміна в складі Маккабі: замість Пешича на поле вийшов Герреро.

82' Підходить до завершення наш поєдинок і таке враження, що Шахтар не дуже хоче забивати другий гол, а Маккабі просто не може.

80' Блекмен пробивав після прострілу з правого флангу. Зумів Трубін зреагувати на цей удар і забрати м'яч у руки.

79' Коноплянка прорвався по флангу і вирішив сам пробити, але влучив Євген у голкіпера.

77' Подвійна заміна від Каштру: замість Марлоса на полі з'явився Майкон. Також Коноплянка змінив Тайсона.

75' Наступив на ногу Жералдешу на фланзі Тайсон. Суддя розцінив це порушення на жовту картку.

73' Заміна в складі Шахтаря: замість Манора Соломона на поле вийшов Тете.

72' Втікав у контратаку по флангу Тайсон і покотив у штрафну на Соломона, але тому пробити не дозволив захисник.

70' Прорвався по флангу Блекмен і навісив у центр штрафного, але тут Пешич порушив правила у боротьбі проти Кривцова.

68' Контролює знову м'яч Шахтар, схоже, що "гірники" хочуть забити ще один гол.

66' Пробивав Алан Патрік, але влучив у стінку півзахисник Шахтаря.

64' Глазер у підкаті збив Тайсона, який втікав у контратаку. Жовту картку показав суддя гравцю Маккабі.

63' Подвійна заміна в Маккабі: замість Бен-Хаїма та Рікана на поле вийшли Блекмен та Голаса.

62' Соломон пробивав по воротах, але у підкаті його удар заблокували, буде кутовий.

60' Налетів на суперника Додо на фланзі, заїхавши тому по ногах. Штрафний удар виконають господарі.

58' На газоні опинився Хозес після цього епізоду, схоже, що зачепив його трохи Вітао у боротьбі.

57' Змістився з флангу Хозес в штрафну, і пробив по воротах. Спокійно забрав м'яч у свої руки Трубін.

55' Перец з-за меж штрафного пробивав, але невлучним його удар вийшов.

53' Марлос у дуже хорошій позиції перед воротарем отримав м'яч, але послизнувся хавбек і голкіпер забрав снаряд у руки.

51' Тайсон закидав на Матвієнка у штрафний майданчик, але простріл Миколи заблокували захисники.

49' Перец пробивав по воротах, але не влучив він у ближні кут.

48' Мораеса збили у штрафному майданчику, але арбітр відразу показав, що пенальті не буде.

47' Одна заміна відбулася у складі Маккабі: замість Бітона на поле вийшов Хозес.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Шахтар заслужено перемагає, проте у другій половині "гірники" можуть збільшити свою перевагу.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

43' Прорвався у штрафну суперника Тайсон і покотив вперед на Мораеса, але перехопив цей пас в підкаті Глезер.

41' Марлос зірвав небезпечну атаку суперника за що отримав жовту картку.

40' Переглянув арбітр VAR і не став він призначати пенальті.

39' З флангу навісив Бітон в центр штрафної, але тут Пешич впав на газон в боротьбі з Кривцовим

37' Не так активно йде Шахтар в атаку після забитого голу, трохи заспокоюють темп гри "гірники".

35' Продовжує Шахтар контролювати м'яч після забитого голу. Не схоже, що Маккабі прагне грати першим номером.

33' Марлос у штрафному майданчику обіграв трьох суперників, але воротар встиг вийти з воріт і в підсумку лише кутовий на користь Шахтаря.

31' ГООООООЛ! Шахтар виходить вперед! Марлос зробив навіс у штрафний майданчик на Матвієнка, який у дотик віддав на Патріка. Бразилець у дотик поклав м'яч у кут воріт.

29' Тайсон пробивав з-за меж штрафного майданчика, але заблокували його удар захисники і м'яч повільно докотився вже до голкіпера.

27' Знову Марлос проривався до штрафного майданчику, але у підкаті у нього м'яч вибили з-під ніг.

25' Захопили знову ініціативу гравці Шахтаря, але поки без особливого просування вперед.

23' Зачепився за м'яч у штрафному майданчику Патрік і віддав у центр, де пробив з льоту Мораес, але зміг врятувати свою команду Тененбаум.

21' Марлос проривався у штрафний майданчик, але у чистому підкаті захисник відібрав м'яч.

19' Манор Соломон пішов у обіграш але трохи відпустив м'яч і порушив правила ізраїльтянин.

17' Пас у розріз віддавав Патрік в штрафну на хід Мораесу, але той втратив м'яч у силовій боротьбі проти Ернандеса.

15' Шахтар знову перехопив ініціативу, але не поспішають "гірники" атакувати ворота суперника.

13' Вискакував на ворота суперника Пешич, але пробив точно в Трубіна. На добиванні виявився першим Бітон, але не влучив він по порожніх воротах. Лише після цього арбітр зафіксував офсайд.

11' Контролює м'яч Маккабі на своїй половині, але до небезпечних моментів справа не доходить.

9' Марлос виконував навіс на Матвієнка у штрафний майданчик, але там захисники Маккабі надійно зіграли і вибили м'яч подалі.

7' Жералдеш виконував навіс з правого флангу, але Трубін перевів м'яч на кутовий.

6' Віддав Шахтар м'яч супернику, але господарі поля особливо не поспішають атакувати.

4' Кутовий заробили гравці Маккабі, але Шахтар без проблем відбився.

3' Тайсон вирізав у штрафний майданчик на Мораеса, трохи випередив Тененбаум українського нападника.

2' Відразу Шахтар бере м'яч під контроль і потроху просувається до воріт суперника.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи!

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд.

Донецький Шахтар у першій грі 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє в гостях із Маккабі Тель-Авів.

Матч відбудеться у четвер, 18 лютого, о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

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