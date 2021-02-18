Вітао та Соломон вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Маккабі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні відбудеться перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи Маккабі - Шахтар.
Стали відомі стартові склади команд:
Маккабі: Тененбаум, Жералдеш, Ернандес, Тібі, Саборіт, Главер, Рікан, Перец, Бітон, Пешич, Бен Хаім
Запасні: Перетц, Балтакса, Озез, Блекмен, Шехтер, Йейні, Голаса, Давідзадзе, Канділь, Півен, Герреро
Шахтар: Трубін, Матвієнко, Вітао, Кривцов, Додо, Патрік, Степаненко, Тайсон, Марлос, Соломон, Мораес
Актуально: Маккабі Т-А - Шахтар: онлайн-трансляція 1/16 фіналу Ліги Європи. LIVE
Запасні: Пятов, Гриценко, Хочолава, Антоніо, Тете, Корнієнко, Майкон, Болбат, Судаков, Коноплянка, Бондар, Фернандо
Матч розпочнеться о 22:00.