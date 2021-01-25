Грізманн підтримав українського підлітка, якого побили в Парижі

22 січня біля Ейфелевої вежі побили неповнолітнього українця

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Барселони Антуан Грізманн підтримав 14-річного українця, якого побили в Парижі.

Своє повідомлення француз написав у Twitter.

"Нестерпні зображення. Сил тобі, Юрій, одужуй", - написав Грізманн

Des images insoutenables 😤. Force à toi Yuriy et bon rétablissement. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) January 23, 2021

22 січня біля Ейфелевої вежі побили неповнолітнього українця. Він знаходиться у комі в реанімації. У нього пробитий в декількох місцях череп, переломи рук, ножові поранення і травма очей.

Нагадаємо, в Узбекистані одразу після футбольного матчупобили арбітра.