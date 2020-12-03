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В Узбекистані одразу після футбольного матчу побили арбітра

Сьогодні 19:42 Valeriy Ruchka 344 0
В Узбекистані одразу після футбольного матчу побили арбітра

Джерело - Чемпіон.

В Узбекистані матч Нефтчі Фергана - Туран Яйпан завершився масовою бійкою. У цій зустрічі команди розігрували путівку в Суперлігу. Туран переміг з рахунком 1:0.

Після поразки футболісти Нефтчі накинулися на арбітра. На відео видно, як один з гравців команди господарів в стрибку б'є суддю ногою. Також на поле кинулися вболівальники господарів, які приєдналися до побиття.

Причини невдоволення гравців Нефтчі поки невідомі. Офіційної інформації про інцидент поки немає.

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