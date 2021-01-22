Тренер дубля Олімпіка: Шахаб виконує всі вимоги на 100%

Головний тренер Олімпіка U-21 Віктор Курята оцінив роботу з Шахабом Захеді.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Шахаб приєднався до команди, бере участь в тренувальному процесі дублюючого складу. Також бере участь в спарингах, які проводить команда. Всі питання, пов'язані з його поверненням в першу команду Олімпіка, потрібно задавати керівництву.

Всі вимоги, які тренерський штаб прописує в тренувальному процесі, він виконує на 100 відсотків, так само як і молоді хлопці.

У мене, як у тренера, є певні вимоги до тренувань, він їх виконує. У мене до нього питань немає", - сказав Курята.