Шахаба перевели в дубль Олімпіка

Форвард Олімпіка Захедітабар Шахаб, який веде переговори з Зорею, був переведений в дубль команди.

Про це розповів президент донецького клубу Владислав Гельзін.

"Шахаб переведений в дубль Олімпіка. Тренерський штаб сказав, що Захеді не тренується на повну силу, робить для себе поблажки. Є єдині вимоги, які повинні виконувати всі футболісти без винятку. Якщо гравець не хоче цього робити і не бачить себе в Олімпіку, ми його переводимо для профілактики в дубль. Якщо в дублюючому складі він знову себе проявить, почне тренуватися в повну силу, ми його повернемо.

Чи підписав Шахаб попередній контракт з Зорею? Те ж саме можу запитати у вас. Напевно, підписав. Але у мене немає офіційних документів. Інформацію про це ми самі дізнаємося зі ЗМІ. Але про що це говорить? У нього є чинна угода з Олімпіком до літа. Вимоги, які перед ним ставить тренерський штаб, він повинен виконувати не футбольного клубу Зоря, а Олімпіка", - розповів Гельзін.