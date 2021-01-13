Шахаб проігнорував тренування дубля Олімпіка

Захедітабар Шахаб не з'явився тренування команди

Джерело - Профутбол.

25-річний іранський форвард Олімпіка Захедітабар Шахаб не з'явився на тренуванні молодіжної команди донецького клубу.

Про це повідомляє Профутбол.

Нападника було переведено в дубль після того, як він підписав попередню угоду із Зорею.

Також Шахаба не було включено до списку гравців, які пройдуть збори із першою командою.

У поточному сезоні Шахаб зіграв за Олімпік 12 матчів у всіх турнірах, де забив 8 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

Раніше, у Зорі спростували трансфер Шахаба.