Шахаб проігнорував тренування дубля Олімпіка

Джерело - Профутбол.
25-річний іранський форвард Олімпіка Захедітабар Шахаб не з'явився на тренуванні молодіжної команди донецького клубу.
Про це повідомляє Профутбол.
Нападника було переведено в дубль після того, як він підписав попередню угоду із Зорею.
Також Шахаба не було включено до списку гравців, які пройдуть збори із першою командою.
У поточному сезоні Шахаб зіграв за Олімпік 12 матчів у всіх турнірах, де забив 8 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.
Раніше, у Зорі спростували трансфер Шахаба.