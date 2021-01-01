Трубін: Пятов - найкращий воротар України в грі ногами

У світі найкращими за цим показником є Едерсон, тер Штеген та Ноєр

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Зараз майже всі команди намагаються контролювати м'яч і виходити з оборони через короткий пас.

Таку думку висловив воротар Шахтаря Анатолій Трубін.

"Якщо брати Україну, то найкращий у грі ногами - це мій одноклубник Андрій Пятов. Якщо брати весь світ, то це Едерсон з Манчестер Сіті, тер Штеген з Барселони і Ноєр з Баварії. Вони дуже здорово грають ногами, зберігають спокій, навіть перебуваючи під тиском, і демонструють високу точність", - заявив голкіпер.

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"Зараз майже всі команди намагаються контролювати м'яч і виходити з оборони через короткий пас, і гра ногами для воротаря є дуже важливою", - підсумував Трубін.

Нагадаємо, Шахтар назвав найкращого гравця року.