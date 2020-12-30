Трубін – у збірній відкриттів Ліги чемпіонів

Джерело - uefa.com.
Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін отримав відзнаку УЄФА за свої виступи у поточному розіграші Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
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УЄФА визначився із гравцями, які найбільш вдало дебютували у Лізі чемпіонів у 2020 році. Команду утворили із гравців віком до 24 років.
Збірна відкриттів УЄФА:
Голкіпер: Анатолій Трубін (Шахтар)
Захисники: Девіс (Баварія), Санусі (Порту), Кунде (Севілья) та Ромеро (Аталанта)
Півзахисники: Педрі (Барселона), Беллінгему та Рейні (обидва – Борусія Д) та Собослай (Зальцбург/РБ Лейпциг)
Нападники: Жота (Ліверпуль) та Тюрам (Борусія М).