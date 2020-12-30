Шахтар назвав найкращого гравця року

Став відомий найкращий гравець шахатря у році

Шахтар підсумував голосування на звання найкращого гравця команди у 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Найкращим футболістом визнали 19-річного воротаря Анатолія Трубіна, який у другій частині сезону зумів витіснити Андрія Пятова і стати основним кіпером команди.

Трубін зіграв 20 матчів, з яких 8 - на нуль. У перерахунку на 90 хвилин суперники наносили по його воротам 4,13 удару. Трубін здійснював в середньому 3,14 сейва (47% на реакції), а довгі передачі віддавав з точністю в 57%.

Друге місце зайняв Тете, а третє - Манор Соломон.

Нагадаємо, Шахтар зіграє з лідером чемпіонату Словаччини.

Раніше повідомлялося, що гірники також домовилися про спаринг з сербською Црвеною Звездою.