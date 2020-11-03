Шахтар зазнав найбільшої домашньої поразки в єврокубках

Шахтар пропустив шість голів від Боруссії

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у 3 турі Ліги чемпіонів вдома поступився Боруссії із рахунком 0:6.

Ця поразка стала найбільшою домашньою поразкою Шахтаря в єврокубках. Також це найбільша міжнародна поразка української команди на НСК Олімпійський.

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Раніше, "гірники" шість разів програвали вдома з рахунком 0:3.

Відзначимо, що найбільшою поразкою Шахтаря у єврокубках є матч із Баварією у Мюнхені в 1/8 Ліги чемпіонів – 0:7 (сезон 2014/15).

Нагадаємо, Боруссія знищила Шахтар у Лізі чемпіонів.