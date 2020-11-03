Шахтар зазнав найбільшої домашньої поразки в єврокубках

Джерело - Чемпіон.
Шахтар у 3 турі Ліги чемпіонів вдома поступився Боруссії із рахунком 0:6.
Ця поразка стала найбільшою домашньою поразкою Шахтаря в єврокубках. Також це найбільша міжнародна поразка української команди на НСК Олімпійський.
Актуально: Каштру оцінив поразку від Боруссії у Лізі чемпіонів
Раніше, "гірники" шість разів програвали вдома з рахунком 0:3.
Відзначимо, що найбільшою поразкою Шахтаря у єврокубках є матч із Баварією у Мюнхені в 1/8 Ліги чемпіонів – 0:7 (сезон 2014/15).
Нагадаємо, Боруссія знищила Шахтар у Лізі чемпіонів.