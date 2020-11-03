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Боруссія знищила Шахтар у Лізі чемпіонів

Сьогодні 21:43 1083 2
Боруссія із 5 очками очолила групу В у Лізі чемпіонів
Боруссія знищила Шахтар у Лізі чемпіонів
#Шахтар, #Боруссія, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у 3 турі Ліги чемпіонів вдома поступився Боруссії Менхенгладбах.

Матч завершився з рахунком 6:0 на користь німецької команди.

Гості відкрили рахунок вже на 8-й хвилині, коли Плеа використав передачу з флангу та відправив м'яч у дальній кут воріт Трубіна. Менш ніж за 10 хвилин Боруссія подвоїла перевагу – Бондар підставив ногу під удар Крамера і м'яч рикошетом полетів у протихід голкіперу Шахтаря.

На 26-й хвилині Плеа потужним ударом із-за меж штрафної оформив дубль, а наприкінці тайму Бенсебаїні забив четвертий гол у ворота "гірників"

У другій половині гри Штіндль зробив рахунок 5:0, а Плеа на 79-й хвилині оформив хет-трик.

Ліга чемпіонів - Груповий етап
3 тур, Група В
03 листопада

Шахтар – Боруссія М 0:6 (0:4)

Голи: 0:1 – 8 Плеа, 0:2 – 17 Бондар (автогол), 0:3 – 26 Плеа, 0:4 – 44 Бенсабаїні, 0:5 – 65 Штіндль, 0:6 – 79 Плеа

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