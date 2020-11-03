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Каштру оцінив поразку від Боруссії у Лізі чемпіонів

Вчора 22:45 865 0
Луїш Каштру прокоментував розгром від Боруссії
Каштру оцінив поразку від Боруссії у Лізі чемпіонів
#Шахтар, #Боруссія, #Ліга чемпіонів

Джерело - tribuna.com.

Шахтар не зміг правильно відреагувати на перші пропущені м'ячі у грі з Боруссією Менхенгладбах у Лізі чемпіонів.

Про це розповів головний тренер донецької команди Луїш Каштру.

"Ми не існували як команда. Провели жахливу, дуже слабку гру. Чи не змогли пресингувати, контролювати глибину. Перший тайм показує, ким ми були в цьому матчі. Нуль фолів. В атаці команда не створювала ніяких проблем супернику. Нас не здивувало, як грала Боруссія, нас здивувало те, як ми себе показали. Жахливий вечір, але він не останній такий в житті. Життя складається з таких і хороших моментів. Команда, яка 2 тижні тому домоглася фантастичного результату в Мадриді, сьогодні не може пройти через суперника і створити йому будь-які складності. На нас погано вплинув перший гол. До 17-й хвилині ми вже програвали 0:2, це опустило команду нижче плінтуса. Ми не змогли зреагувати.

Які причини поразки? Ми люди, у нас є така крихкість, є право на помилку. Іноді ми думаємо, що щось погане відбувається тільки з іншими, але ми помиляємося. Такий результат - це приниження для нас. Ми втратили 3 очки, але будемо продовжувати боротися до останньої секунди і постараємося додати", - відзначив Каштру.

Раніше, Боруссія знищила Шахтар у Лізі чемпіонів.

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