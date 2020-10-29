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Гол Циганкова став 1500-м для українських клубів у єврокубках

Сьогодні 13:45 251 0
Віктор Циганков записав своє ім'я в історію українського футболу
Гол Циганкова став 1500-м для українських клубів у єврокубках
#Динамо, #Циганков

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Півзахисник Динамо Віктор Циганков забив у ворота угорського Ференцвароша 1500-й гол українських клубів у єврокубкових турнірах.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Актуально: Циганков забиває перший гол Динамо в Лізі чемпіонів

У матчі 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти Ференцвароша Віктор Циганков реалізував пенальті на 28-й хвилині.

Цей гол став 1500-м усіх українських клубів у всіх єврокубкових матчах.

Нагадаємо, Динамо відправиться на 10-денний карантин.

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