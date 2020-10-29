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Динамо відправиться на 10-денний карантин

Сьогодні 13:29 1375 0
Динамо найближчий тиждень проведе на тренувальній базі
Динамо відправиться на 10-денний карантин
#Динамо

Джерело - Чемпіон.

Динамо найближчі десять днів проведе на тренувальній базі.

Про це розповів ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Я впевнений, що після гри з Ференцварошем в Динамо буде робота над помилками. У мене є інсайд, що футболісти не поїдуть до своїх родин, а прямо з Борисполя відправляться до Конча-Заспи. Це рішення прийняте ще до матчу у зв'язку з коронавірусом: Динамо вирушає у тривалий заїзд. Це методи 70-80-х, але я думаю, що вони абсолютно адекватні.

Динамо проведе на базі час до матчу з Дніпром-1 (31.10), до матчу з Барселоною (04.11) і до матчу з Шахтарем (08.11). І тільки після "українського класичного" футболісти отримають можливість зустрітися зі своїми другими половинками", - розповів Співаковський.

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