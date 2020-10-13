Визначився виконавець гімну України на матчі проти Іспанії

Став відомий виконавець гімну України

Гімн України перед матчем Ліги націй Україна – Іспанія уперше буде виконуватися наживо піаністом-віртуозом Євгеном Хмарою.

Про це повідомляє УАФ.

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Український композитор і музикант Євген Хмара — лауреат численних міжнародних конкурсів, володар премії Людина року, багато років співпрацює зі всесвітньо відомими виконавцями. Має Євген стосунок і до спорту — він є володарем коричневого поясу з карате.

Раніше, стала відома заявка збірної України на гру з Іспанією.