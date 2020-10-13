Стала відома заявка збірної України на гру з Іспанією

Валерій Бондар не візьме участь у грі

Джерело - УАФ.

У 4-му турі Ліги націй збірна України зіграє проти національної команди Іспанії.

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Офіційна заявка збірної України:

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Ігор Пластун, 4. Ілля Забарний, 5. Сергій Сидорчук, 6. Євген Чеберко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Євген Макаренко, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Микита Шевченко, 13. Юхим Конопля, 14. Ігор Харатін, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Володимир Шепелєв, 18. Богдан Михайліченко, 19. Роман Безус, 20. Віктор Коваленко, 21. Олександр Караваєв, 22. Олександр Зубков, 23. Дмитро Різник.

До заявки на гру з Іспанією не потрапив Валерій Бондар.