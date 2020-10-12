 Україна - Іспанія: анонс і прогноз на матч Ліги націй | Футбол | Champion.com.ua
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Україна - Іспанія: анонс і прогноз на матч Ліги націй

Сьогодні 10:48 555 0
Україна - Іспанія: анонс і прогноз на матч Ліги націй
#Україна, #Іспанія

Джерело - Чемпіон.

Ліга Націй. Група А4, 4-й тур
13 жовтня 2020 року, 21:45

Збірна України - збірна Іспанії
НСК Олімпійський, Київ

Betwinner: 7,8 - 5,3 - 1,38
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У вівторок 13 жовтня на НСК Олімпійський в Дивізіоні А Ліги Націй буде зіграний матч Україна - Іспанія.

Після двох приголомшливих поразок від Іспанії (0:4) і Франції (1:7) українська збірна зуміла показати більш зібраний і якісний футбол в домашньому матчі з Німеччиною, але уникнути чергової поразки (1:2), яка стала третьою поспіль (чого не траплялося з Євро-2016) підопічним Шевченко не вдалося.

Чи чекати продовження серії невдач після другого поєдинку з "червоною фурією" в Лізі Націй? На жаль, відповідь на це питання не дуже сподобається шанувальникам "жовто-синіх". Чекати. Причому поразка знову може виявитися болючою. За всього скепсису щодо нинішнього складу збірної Іспанії, яка переживає перебудову і не завжди вміє ефективно використовувати свої шанси біля воріт суперника, варто відзначити, що у випадку з протистоянням з українською збірною у "фурії" все одно буде мати перевагу на центрі поля.

Адже мало того, що головна опора українців Тарас Степаненко продовжить пропускати матчі національної команди через карантин, так тепер ще й Руслана Малиновського не буде на полі - він "перебрав" жовтих карток в цій Лізі Націй. І пам'ятаючи про те, як гравець Аталанти "вигризав" м'ячі у суперників у грі з Німеччиною (а також про те, що він забив єдиний гол у матчі), його втрата може виявитися ще більш істотною, ніж відсутність Степаненка. А вже втрата обох цих гравців може привести до тотальної втрати контролю над центром поля.

Останні матчі збірної України

10.10.20 Україна - Німеччина 1:2

07.10.20 Франція - Україна 7:1

06.09.20 Іспанія - Україна 4:0

03.09.20 Україна - Швейцарія 2:1

17.11.19 Сербія - Україна 2:2

Останні матчі збірної Іспанії: 

10.10.20 Іспанія - Швейцарія 1:0

07.10.20 Португалія - Іспанія 0:0

06.09.20 Іспанія - Україна 4:0

03.09.20 Німеччина - Іспанія 1:1

18.11.19 Іспанія - Румунія 5:0

Очні протистояння:

Україна ще жодного разу не обіграла Іспанію в шести матчах. У найпершому (березень 2003 року, кваліфікація ЄВРО-2004) була зафіксована нічия 2:2, а потім іспанці здобули п'ять перемог.

06.09.20 Іспанія - Україна 4:0

12.10.15 Україна - Іспанія 0:1

27.03.15 Іспанія - Україна 1:0

14.06.06 Іспанія - Україна 4:0

10.09.03 Іспанія - Україна 2:1

29.03.03 Україна - Іспанія 2:2

Пряма мова тренерів:

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко:

"Перед матчем з Іспанії головне - відновити гравців після двох складних зустрічей з Францією і Німеччиною. Ми віддали дуже багато сил, а кадровий потенціал у нас обмежений. Попри втрати, нових гравців запрошувати не плануємо, тому що важко знайти виконавців з необхідними характеристиками"

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке:

"Ми намагаємося створити конкуренцію, щоб люди бачили, що всі можуть грати. Завдання - сформувати групу з 23 гравців, кожен з яких знав би, що отримає свій шанс, і міг б допомогти, якщо хтось вилетить з обойми".

Прогноз букмекерів

Букмекери вважають саме гостей фаворитом гри. Коефіцієнт на перемогу України – 7,8. перемога Іспанії – 1,38. Нічия – 5,3.

Прогноз Чемпіона: 0:2

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