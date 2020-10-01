Суркіс: Не хотів, щоб нам попався Ференцварош

Чимало шанувальників Динамо будуть вболівати за Сергія Реброва у Лізі чемпіонів.

Про це заявив президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Ребров вже був в Динамо і показав відмінні результати. Скажу прямо, я не хотів, щоб нам попався Ференцварош. Сергій - легендарна особистість, гравець і громадянин своєї країни. Прекрасно розумію, що в цьому протистоянні симпатії наших уболівальників розділяться. Упевнений, що чимало з них будуть вболівати за Реброва. Підкреслю лише, що у нас збереглися теплі стосунки, а інакше не пролунав би у мене вдома дзвінок з Будапешта о другій годині ночі після матчу-відповіді проти Гента. Ми з Сергієм Станіславовичем привітали один одного і припустили, що можемо зіграти в групі ЛЧ. Думки матеріальні, можна сказати: ми з Ребровим притягнули реальність.

У будь-якому випадку нас чекає дуже цікава осінь, і я закликаю всіх любителів футболу вболівати і за Динамо, і за Шахтар. Нашому футболу потрібні перемоги, позитивні емоції, високий рейтинг. Я дуже сподіваюся, що наші вболівальники зможуть побачити ці події наживо. Даремно Динамо звинувачують в тому, що ми не хочемо бачити фанатів на стадіоні. Це неправда. Ми не хочемо піддавати ризику їх здоров'я. Між цими позиціями - велика різниця. Її потрібно відчувати. Наразі чекаємо рішення влади з цього приводу", - сказав Суркіс.