 Вест Гем відмовився від ідеї підписання Матвієнка | Футбол | Champion.com.ua
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Вест Гем відмовився від ідеї підписання Матвієнка

Сьогодні 12:57 411 0
Таке рішення прийняв наставник команди Моєс
Вест Гем відмовився від ідеї підписання Матвієнка
#Матвієнко, #Вест Гем

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Вест Гема Девід Моєс відмовився від ідеї підписання центрального захисника Шахтаря і збірної України Миколи Матвієнка.

Про це повідомляє Daily Star.

Замість Матвієнка Вест Гем спробує домовитися з Бешикташем про перехід ексцентрбека Динамо Домагоя Віди, з яким збирається незабаром почати переговори.

Водночас інтерес до Матвієнка як і раніше зберігають три клуби АПЛ - Лідс, Вулверхемптон і Евертон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Матвієнко є пріоритетною трансферною ціллю для Вест Гема, а інтерес клубу до підписання українця підтверджував сам Моєс.

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