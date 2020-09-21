Таке рішення прийняв наставник команди Моєс

Головний тренер Вест Гема Девід Моєс відмовився від ідеї підписання центрального захисника Шахтаря і збірної України Миколи Матвієнка.

Про це повідомляє Daily Star.

Замість Матвієнка Вест Гем спробує домовитися з Бешикташем про перехід ексцентрбека Динамо Домагоя Віди, з яким збирається незабаром почати переговори.

Водночас інтерес до Матвієнка як і раніше зберігають три клуби АПЛ - Лідс, Вулверхемптон і Евертон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Матвієнко є пріоритетною трансферною ціллю для Вест Гема, а інтерес клубу до підписання українця підтверджував сам Моєс.