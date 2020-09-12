 Тренер Вест Гема підтвердив інтерес до Матвієнка | Футбол | Champion.com.ua
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Моєс підтвердив інтерес Вест Гема до Матвієнка

Сьогодні 09:38 90 0
Однак пріоритетним трансфером в захист для Вест Гема є Джеймс Тарковський з Бернлі
Моєс підтвердив інтерес Вест Гема до Матвієнка
#Матвієнко, #Шахтар, #Вест Гем, #Моєс

Джерело - Sport Arena.

Вест Гем все ще зацікавлений в послугах захисника Шахтаря і збірної України Миколи Матвієнка.

Про це повідомляє The Telegraph.

Інтерес до гравця підтвердив наставник лондонської команди Девід Моєс.

Однак пріоритетним трансфером в захист для Вест Гема є Джеймс Тарковський з Бернлі.

Transfermarkt оцінює гравця в 9 мільйонів євро, його контракт з "гірниками" розрахований до літа 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем зробив Шахтарю пропозицію по Матвієнку.

Нагадаємо, Матвієнко став найкориснішим гравцем у складі України.

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