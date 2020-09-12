Джерело - Sport Arena.
Вест Гем все ще зацікавлений в послугах захисника Шахтаря і збірної України Миколи Матвієнка.
Про це повідомляє The Telegraph.
Інтерес до гравця підтвердив наставник лондонської команди Девід Моєс.
Однак пріоритетним трансфером в захист для Вест Гема є Джеймс Тарковський з Бернлі.
Transfermarkt оцінює гравця в 9 мільйонів євро, його контракт з "гірниками" розрахований до літа 2021 року.
Раніше повідомлялося, що Вест Гем зробив Шахтарю пропозицію по Матвієнку.
Нагадаємо, Матвієнко став найкориснішим гравцем у складі України.