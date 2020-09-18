Минай ще не дав згоди на перенесення матчу з Динамо

Рішення про перенесення матчу 4 туру чемпіонату України Минай - Динамо до Києва ще не прийнято.

Про це заявив шефпродюсер телеканалів Футбол 1/2/3 Іван Гресько.

"У четвер Ігор Суркіс дзвонив Кобіну. Просив про перенесення матчу до Києва. Василь дав попередню згоду. Не більше. Все залежить від жеребкування 1/16 Кубка України. Тому що наступного тижня не тільки Динамо гратиме в єврокубках, але і фактично всі клуби УПЛ - в Кубку України (багато тренерів УПЛ про це навіть не знали).

Якщо Минаю випаде суперник десь поруч з Києвом, то клуб піде назустріч Динамо. Дуже важливий логістичний момент. Якщо ні, то не факт, що матч Минай - Динамо зіграють у Києві", - зазначив Гресько.