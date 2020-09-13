Джерело - Чемпіон.
Минай мінімально переміг Олександрію в рамках другого туру української Прем'єр-ліги.
Єдиний гол у матчі забив Антон Шиндер в середині першого тайму.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
13 вересня, 2 тур
Минай - Олександрія 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 34 Шиндер
Минай: Попович, Меліченко, Матич, Маткобожик, Лопирьонок, Саків, Нурієв(Голодюк 90+4), Ткачук, Кожанов(Книш 67), Піняшко(Сніжко 83), Шиндер(Павлиш 90+2).
Запасні: Каніболоцький, Павлиш, Капаррос, Машталір, Карноза, Сніжко, Голодюк, Книш, Глагола.
Олександрія: Паньків, Гордієнко(Бабогло 87), Стецьков(Треьтяков 46), Ковалець, Мишенко(Устименко 83), Лучкевич, Сітало(Безбородько 46), Пашаєв, Гречишкін, Банада(Грицук 65), Дубра.
Запасні: Білик, Бабогло, Довгий, Безбородько, Третьяков, Петренко, Грицук, Задерака, Устименко.
Жовті картки: Паньків(27), Шиндер(44), Гречишкін(49), Дубра(68), Гордієнко(75), Попович(90+4)
Нагадаємо, Зоря зустрінеться з Маріуполем. Також, Ворскла зіграє з Інгульцем.