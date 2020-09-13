Єдиний гол у матчі забив Шиндер

Джерело - Чемпіон.

Минай мінімально переміг Олександрію в рамках другого туру української Прем'єр-ліги.

Єдиний гол у матчі забив Антон Шиндер в середині першого тайму.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

13 вересня, 2 тур

Минай - Олександрія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 34 Шиндер

Стартові склади команд:

Минай: Попович, Меліченко, Матич, Маткобожик, Лопирьонок, Саків, Нурієв(Голодюк 90+4), Ткачук, Кожанов(Книш 67), Піняшко(Сніжко 83), Шиндер(Павлиш 90+2).

Запасні: Каніболоцький, Павлиш, Капаррос, Машталір, Карноза, Сніжко, Голодюк, Книш, Глагола.

Олександрія: Паньків, Гордієнко(Бабогло 87), Стецьков(Треьтяков 46), Ковалець, Мишенко(Устименко 83), Лучкевич, Сітало(Безбородько 46), Пашаєв, Гречишкін, Банада(Грицук 65), Дубра.

Запасні: Білик, Бабогло, Довгий, Безбородько, Третьяков, Петренко, Грицук, Задерака, Устименко.

Жовті картки: Паньків(27), Шиндер(44), Гречишкін(49), Дубра(68), Гордієнко(75), Попович(90+4)

Нагадаємо, Зоря зустрінеться з Маріуполем. Також, Ворскла зіграє з Інгульцем.