Шевченко: Швейцарія — дуже незручний для нас суперник

Гравці збірної України змогли виконати план на матч проти Швейцарії.

Про це розповів головний тренер національної команди України Андрій Шевченко.

"Ще раз дякую Львову за теплий прийом. На жаль, сьогодні на стадіоні було мало людей — тільки ті, хто мав тут знаходитися за протоколом.

Швейцарія — чудово підготовлена команда, відчувається робота тренера. Це дуже збалансований колектив, і сьогодні був чудовий тест для нас.

Швейцарці діяли сміливо, широко розташовувалися. У другому таймі ми грали вже краще, був хороший футбол у виконанні двох команд.

Сьогодні була відкрита гра, в якій обидві команди грали й дозволяли грати супернику. У такій грі, якщо ти створюєш моменти, маєш забивати. Ми створили свої моменти та використали їх.

За системою гри Швейцарія — дуже незручний для нас суперник. Але ми виконали план на матч, протистояли опонентам відмінно.