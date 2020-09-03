Збірна України здолала Швейцарію у Лізі націй

Підопічні Шевченка з перемоги стартували у турнірі

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи 4 Ліги А Ліги націй УЄФА збірна Україна у Львову приймала Швейцарію.

На 14-ій хвилині матчу підопічні Шевченка вийшли вперед - після передачі Тимчика відзначився Ярмоленко. Далі гості мали територіальну та ігрову перевагу, яку змогли втілити у забитий гол на 41-ій хвилині: Сеферович переграв Зінченко і вміло пробив у нижній кут воріт - Пятов не зміг врятувати команду. У середині другого тайму матчу Зінченко гарним ударом у дальню дев’ятку воріт забив гол - 2:1.

Ліга націй УЄФА

Ліга А. Група 4

1 тур, 3 вересня

Україна - Швейцарія 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 14 Ярмоленко, 1:1 - 41 Сеферович, 2:1 - 68 Зінченко

Україна: Пятов, Тимчик, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко, Маліновський, Степаненко, Зінченко, Коноплянка (Яремчук 54), Мораєс, Ярмоленко

Швейцарія: Зоммер, Родрігес, Аканджі, Ельведі, Цубер (Штеффен 46), Джака, Соу (Ебішер 82), Мбабу, Варгас (Аджеті 73), Сеферович, Емболо

Попередження: Ельведі 59, Штеффен 83 – Тимчик 86.

Раніше, Шевченко заявляв, що може спробувати попрацювати з клубом.