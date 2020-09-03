 Збірна України здолала Швейцарію у Лізі націй | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна України здолала Швейцарію у Лізі націй
Вчора 23:36 478
Німеччина втратила перемогу над Іспанією, Україна захопила лідерство. Результати матчів Ліги націй
Вчора 23:49 409
Україна - Швейцарія 2:1. Як це було
Вчора 23:30 12231
Донбас здолав Дніпро у півфіналі плей-оф УХЛ
Вчора 21:25 955
Луческу: Мені немає діла до ультрас Динамо
Вчора 16:55 1042 1
Стаховський знявся з матчу в знак протесту проти неякісного суддівства
Вчора 16:40 896
Україна – Швейцарія: анонс і прогноз матчу Ліги Націй
Вчора 14:53 8094
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів
Вчора 12:34 7214
Шевченко прибрав чотирьох гравців із заявки збірної України
Вчора 11:13 1977
Визначилась суперниця Костюк у третьому колі US Open
Вчора 08:29 3288
Блоги
Брутальний, сильний і потужний: Володимир Кличко став моделлю на Ukrainian Fashion Week
Брутальний, сильний і потужний: Володимир Кличко став моделлю на Ukrainian Fashion Week Андрій Твердохліб
Вчора 17:39 551
Відео дня. 15 років тому збірна України пробилися на чемпіонат світу
Відео дня. 15 років тому збірна України пробилися на чемпіонат світу Андрій Твердохліб
Вчора 16:20 552
Як все починалося. 55 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру
Як все починалося. 55 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру Андрій Твердохліб
02.09.2020 22:12 1044
Відео дня. Маленький уболівальник попросив Гвардіолу зателефонувати Мессі
Відео дня. Маленький уболівальник попросив Гвардіолу зателефонувати Мессі Андрій Твердохліб
02.09.2020 21:54 992
Шахтар у десятці найтитулованіших команд світу XXI сторіччя
Шахтар у десятці найтитулованіших команд світу XXI сторіччя Андрій Твердохліб
02.09.2020 09:59 2309 1
Світоліну назвали росіянкою. Тенісистка відреагувала
Світоліну назвали росіянкою. Тенісистка відреагувала Valeriy Ruchka
01.09.2020 21:11 5494 1
Шеф редактор Чемпіона запропонував змінити фізкульт-прівєт на Слава Україні
Шеф редактор Чемпіона запропонував змінити фізкульт-прівєт на Слава Україні Андрій Твердохліб
01.09.2020 19:07 1908 8
Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти
Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти Valeriy Ruchka
01.09.2020 13:49 2026 2
Про блиск і злидні Кривбасу та чому Динамо зобов'язане проходити АЗ - ТаТоТаке
Про блиск і злидні Кривбасу та чому Динамо зобов'язане проходити АЗ - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
01.09.2020 09:04 696
Фото дня. Ломаченко прибув до США на бій з Лопесом
Фото дня. Ломаченко прибув до США на бій з Лопесом Андрій Твердохліб
31.08.2020 07:30 8184
Футбольний арбітр викликав на бій за правилами ММА колишнього капітана збірної Росії
Футбольний арбітр викликав на бій за правилами ММА колишнього капітана збірної Росії Андрій Твердохліб
31.08.2020 06:58 2941
Яремчук відзначився результативною передачею в переможній грі проти Мехелена
Яремчук відзначився результативною передачею в переможній грі проти Мехелена Андрій Твердохліб
31.08.2020 04:01 1117
Ломаченко відправився у США на підготовку до бою з Лопесом
Ломаченко відправився у США на підготовку до бою з Лопесом Valeriy Ruchka
30.08.2020 17:33 1173
Формула-2. На старті гран-прі Бельгії сталася аварія
Формула-2. На старті гран-прі Бельгії сталася аварія Valeriy Ruchka
30.08.2020 16:59 897
Відео. Ярмоленко забив гол у ворота Брентфорда
Відео. Ярмоленко забив гол у ворота Брентфорда Андрій Твердохліб
29.08.2020 16:53 5885
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
3 Вересня 2020
23:57 Футбол АЗ підписав центрального захисника перед матчем з Динамо 415
23:49 Футбол Німеччина втратила перемогу над Іспанією, Україна захопила лідерство. Результати матчів Ліги націй 409
23:37 Футбол Україна - Швейцарія: відео голів і огляд матчу 3132
23:36 Футбол Збірна України здолала Швейцарію у Лізі націй 478
23:30 Футбол Україна - Швейцарія 2:1. Як це було 12231
23:25 Футбол Оболонь підписала захисника Османа і форварда Щебетуна 926
23:10 Футбол Рома знайшла заміну Джеко 586
22:55 Футбол АЗ втратив одного з захисників напередодні матчу з Динамо 603
22:40 Футбол Тоттенгем спробував повернути Еріксена цього літа 645
22:25 Хокей Донбас - Дніпро 2:1. Огляд матчу 918
22:10 Футбол Барселона готова безкоштовно відпустити Відаля 811
21:55 Футбол Волинь презентувала 8 новачків команди 1039
21:45 Пряма трансляція Україна - Швейцарія: онлайн-трансляція матчу Ліги Націй. LIVE 15885 1
21:40 Футбол Майбутній суперник Динамо в Лізі чемпіонів зіграв внічию з Гентом 1061
21:25 Хокей Донбас здолав Дніпро у півфіналі плей-оф УХЛ 955
21:09 Футбол Матч Словаччини і Чехії у Лізі націй перебуває під загрозою зриву 2094
20:53 Футбол Латвія не змогла здолати Андорру у Лізі націй 1267
20:38 Футбол Тимчик і Михайліченко вийдуть у стартовому складі збірної України на матч зі Швейцарією 1112
20:25 Футбол Власники Манчестер Сіті придбали десятий клуб 1666
20:10 Бокс Канело може не вийти на ринг цього року через розбіжності з DAZN 1802
19:55 Футбол Матч першого туру Серії А може відбутися з глядачами 1407
19:40 Футбол Колишні футболісти Сталі будуть заарештовані у Вірменії 1997
19:25 Футбол Три матчі стартового туру Першої ліги відбудуться з глядачами 1628
19:10 Футбол Циганик розповів, чому закрили програму Профутбол 2670 1
18:55 Футбол Модрич: Перехід Мессі буде величезною втратою для Ла-Ліги 1752

Збірна України здолала Швейцарію у Лізі націй

Вчора 23:36 478 0
Підопічні Шевченка з перемоги стартували у турнірі
Збірна України здолала Швейцарію у Лізі націй
#Україна, #Швейцарія

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи 4 Ліги А Ліги націй УЄФА збірна Україна у Львову приймала Швейцарію.

На 14-ій хвилині матчу підопічні Шевченка вийшли вперед - після передачі Тимчика відзначився Ярмоленко. Далі гості мали територіальну та ігрову перевагу, яку змогли втілити у забитий гол на 41-ій хвилині: Сеферович переграв Зінченко і вміло пробив у нижній кут воріт - Пятов не зміг врятувати команду. У середині другого тайму матчу Зінченко гарним ударом у дальню дев’ятку воріт забив гол - 2:1.

Ліга націй УЄФА
Ліга А. Група 4
1 тур, 3 вересня

Україна - Швейцарія 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 14 Ярмоленко, 1:1 - 41 Сеферович, 2:1 - 68 Зінченко

Україна: Пятов, Тимчик, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко, Маліновський, Степаненко, Зінченко, Коноплянка (Яремчук 54), Мораєс, Ярмоленко

Швейцарія: Зоммер, Родрігес, Аканджі, Ельведі, Цубер (Штеффен 46), Джака, Соу (Ебішер 82), Мбабу, Варгас (Аджеті 73), Сеферович, Емболо

Попередження: Ельведі 59, Штеффен 83 – Тимчик 86.

Раніше, Шевченко заявляв, що може спробувати попрацювати з клубом.

Коментарі ()