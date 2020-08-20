Левандовський побив рекорд Мессі у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Форвард Баварії Роберт Левандовський забив у нинішній Лізі чемпіонів 15 голів та перевершив особистий рекорд аргентинця Ліонеля Мессі у турнірі.
Про це повідомляє Opta.
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Роберт Левандовський випередив форварда Барселони Ліонеля Мессі за максимальною кількістю голів в одному сезоні Ліги чемпіонів.
У нинішньому сезоні Левандовський забив 15 голів, у нього стало на 1 м'яч більше найкращого досягнення Мессі, який забив 14 голів в сезоні-2011/2012.
Більше за один сезон відзначився лише португалець Кріштіану Роналду - 15 голів в сезоні-2017/2018, 16 - в сезоні-2015/2016 і 17 - в сезоні-2013/2014.
15 - @lewy_official erzielte nun mehr Tore in dieser @ChampionsLeague Saison (15) als Lyon als Team (14). Genie. @FCBayern #OLFCB pic.twitter.com/kxtxuSfMYY— OptaFranz (@OptaFranz) August 19, 2020
Нагадаємо, Баварія впевнено переграла Ліон і вийшла до фіналу Ліги чемпіонів.