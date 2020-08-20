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Левандовський побив рекорд Мессі у Лізі чемпіонів

Сьогодні 12:13 1264 0
Роберт Левандовський забив свій 15 гол у поточному сезоні Ліги чемпіонів
Левандовський побив рекорд Мессі у Лізі чемпіонів
#Левандовський, #Баварія

Джерело - Чемпіон.

Форвард Баварії Роберт Левандовський забив у нинішній Лізі чемпіонів 15 голів та перевершив особистий рекорд аргентинця Ліонеля Мессі у турнірі.

Про це повідомляє Opta.

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Роберт Левандовський випередив форварда Барселони Ліонеля Мессі за максимальною кількістю голів в одному сезоні Ліги чемпіонів.

У нинішньому сезоні Левандовський забив 15 голів, у нього стало на 1 м'яч більше найкращого досягнення Мессі, який забив 14 голів в сезоні-2011/2012.

Більше за один сезон відзначився лише португалець Кріштіану Роналду - 15 голів в сезоні-2017/2018, 16 - в сезоні-2015/2016 і 17 - в сезоні-2013/2014.

Нагадаємо, Баварія впевнено переграла Ліон і вийшла до фіналу Ліги чемпіонів.

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