Баварія впевнено переграла Ліон і вийшла до фіналу Ліги чемпіонів

У фіналі зіграють ПСЖ та Баварія

Джерело - Чемпіон.

У другому півфіналі Ліги чемпіонів-2019/2020 зустрічалися Баварія та Ліон.

Після стартових впевнених дій Ліона Баварія відповіла результативною атакою, яку завершив Гнабрі. Через 15 хвилин Гнабрі оформив дубль у матчі. А наприкінці матчу Левандовський забив третій гол.

У фіналі, який відбудеться 23 серпня, зіграють ПСЖ та Баварія. Нагадаємо, що у півфіналі ПСЖ впевнено переміг Лейпциг.

Ліга чемпіонів-2019/2020

Півфінал, 19 серпня

Ліон - Баварія 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 18 Гнабрі, 0:2 - 33 Гнабрі, 0:3 - 88 Левандовський

Ліон: Лопеш, Денайєр, Марсело, Марсал (Шеркі 73), Дюбуа (Тете 67), Какре, Гімараєш (Мендеш 46), Ауар, Корне, Депай (Дембеле 58), Токо-Екамбі (Рен-Аделаїд 67)

Баварія: Ноєр, Кімміх, Боатенг (Зюле 46), Алаба, Девіс, Ґоретцка (Павар 82), Тіаго (Толіссо 82), Перишич (Коман 63), Мюллер, Ґнабрі (Коутіньйо 75), Левандовський

Попередження: Марсело 35, Марсал 42, Мендеш 86