Президент Динамо розповів про те, кого буде купляти київський клуб

Джерело - Новое Время.

Київське Динамо має підсилюватися гравцями, які відразу зможуть дати результат, а не грати на перспективу.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"Розумію, що якісь позиції треба буде посилювати. Ким ми їх будемо посилювати? Я б хотів такими гравцями, які б показували результат відразу, а не грали на перспективу", - заявив президент Динамо.

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"На перспективу у нас вже була молода команда Олександра Хацкевича, яка повинна була заграти, але не заграла. А на третій рік Хацкевич говорив, що команда готова для великих завдань, але не вийшло", - підсумував Суркіс.

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