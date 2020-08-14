Суркіс назвав головного спонсора Динамо

У Динамо футболісти отримують зарплату у валюті на свої рахунки в українському банку.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"У нас немає жодної сірої зарплати. Футболісти для того, щоб не було проблем із курсом гривні, отримують зарплату у валюті на свої рахунки в українському банку і в кінці року платять податки. Хтось платить сам, а є ті, за кого платить клуб. Можна перевірити, зараз йде податкове декларування. Є певна сума, яку гравець отримує в гривнях, а є - просто у валюті. Є компанія Динамо Кіпр, наш основний спонсор, яка платить в українські банки зарплату футболістам і тренерам. Потім кожен футболіст йде в свою податкову і платить податок. Я навіть знаю, хто говорить про "сірі зарплати". Якщо це з Федерації футболу виходить, то у них є всі контракти, вони це все бачать. Щоб свої справи прикрити, вони переводять всі стрілки на Динамо Київ", - заявив Суркіс.