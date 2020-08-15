Барселона заплатить Ліверпулю 5 мільйонів євро при певній умові

Потрібно, щоб Коутінью виграв ЛЧ в цьому році

Барселона буде змушена заплатити колишньому клубу Філіппе Коутінью Ліверпулю 5 мільйонів євро в тому випадку, якщо той виграє Лігу Чемпіонів цього сезону разом з Баварією.

Про це повідомляє Mirror.

При трансфері Коутінью на Камп Ноу сторони прописали пункт, за умовами якого Ліверпуль отримає бонус у разі виграшу бразильцем Ліги Чемпіонів у сезоні 2018/19 або 19/20. Однак при цьому в пункті нічого не говориться про те, за який клуб при цьому повинен виступати бразилець.

Нагадаємо, Коутіньо перейшов в Барселону в 2018-му році за 142 млн фунтів.

Вчора Баварія знищила Барселону з рахунком 8:2.