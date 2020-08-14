 Баварія знищила Барселону та вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Баварія знищила Барселону та вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів
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Баварія знищила Барселону та вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів

Вчора 23:49 685 0
Мюнхенці забили аж вісім голів, пропустивши лише два
Баварія знищила Барселону та вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів
#Барселона, #Баварія, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Баварія здобула розгромну перемогу над Барселоною в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Вже у першому таймі німецька команда мала велику перевагу - мюнхенці вигравали з рахунком 4:1 після перших 45 хвилин.

Друга половина не менш динамічна, Баварія зуміла забити ще чотири голи, а Барселона відповіла лише одним.

Ліга Чемпіонів
1/4 фіналу 
14 серпня

Барселона - Баварія 2:8 (1:4)

Голи: 0:1 - 4 Мюллер, 1:1 - 7 автогол Алаба, 1:2 - 22 Перішич, 1:3 - 28 Гнабрі, 1:4 - 31 Мюллер, 2:4 - 57 Суарес, 2:5 - 63 Кімміх, 2:6 - 82 Левандовський, 2:7 - 85 Коутінью, 2:8 - 89 Коутінью

Баварія зустрінеться у півфіналі з переможцем пари Ліон - Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Лейпциг вирвав перемогу в Атлетіко. Упівфіналі "бики" зустрінуться з ПСЖ.

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